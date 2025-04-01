المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر الجمعة حكمها بقضية عزل الرئيس

أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الثلاثاء أنّها ستُصدر الجمعة حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في كانون الأول.



وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في الرابع من نيسان" الجاري.



وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما.



أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.