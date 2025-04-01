الصين تحذّر من أنّ استقلال تايوان "يعني الحرب"

حذّرت الصين الثلاثاء من أنّ الجهود الرامية لضمان استقلال تايوان قد تؤدّي إلى اندلاع "حرب"، وذلك بعيد إطلاقها حول الجزيرة مناورات عسكرية كبرى.



وقال تشو فنغليان، المتحدّث باسم مكتب شؤون تايوان ـ الهيئة المولجة الإشراف على سياسات الحزب الشيوعي الصيني تجاه تايوان ـ إنّ "استقلال تايوان يعني الحرب، والدفع باتجاه استقلال تايوان يعني دفع سكان تايوان إلى وضع خطير لنزاع مسلّح".

