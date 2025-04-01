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ترامب يقول إنّه قد يزور السعودية اعتبارا من الشهر المقبل

أخبار دولية
2025-04-01 | 00:27
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ترامب يقول إنّه قد يزور السعودية اعتبارا من الشهر المقبل
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ترامب يقول إنّه قد يزور السعودية اعتبارا من الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّه قد يزور السعودية اعتبارا من الشهر المقبل، في ما ستصبح أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى السلطة في 20 كانون الثاني/يناير. 
     
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إنّ الزيارة "قد تتمّ الشهر المقبل، أو ربّما بعد ذلك بقليل. وسنزور قطر أيضا، وربّما بضع دول أخرى. الإمارات العربية المتّحدة مهمّة جدا... لذا سنتوقّف حتما في الإمارات وقطر".
     
وكان ترامب زار السعودية في أيار 2017، وكانت تلك أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى.
     
والسعودية شريك وثيق للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط وتستضيف حاليا محادثات غير مباشرة بشأن أوكرانيا تقودها واشنطن.
     
ورغم العلاقات الممتازة التي تربط ترامب بالقيادة السعودية، إلا أنّ الرياض رفضت بشكل قاطع أيّ "تهجير قسري" للفلسطينيين من قطاع غزة.
     

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