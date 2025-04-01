ترامب يشبّه إدانة مارين لوبن في فرنسا بمعاركه القضائية في الولايات المتحدة

شبّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين قرار القضاء الفرنسي منع زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن من الترشّح للانتخابات الرئاسية لمدّة خمس سنوات بالمعارك القضائية التي خاضها هو نفسه في الولايات المتّحدة.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لقد حُظر عليها الترشّح لخمس سنوات وهي المرشّحة الأوفر حظا. هذا يُشبه بلدنا، يُشبهه تماما"، معتبرا قرار المحكمة إدانة لوبن بالاختلاس ومنعها من الترشّح للانتخابات "قضية بالغة الأهمية".