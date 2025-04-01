إيران تشكو للأمم المتحدة من تصريحات ترامب “المتهورة والعدائية”

اشتكت إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “المتهورة والعدائية”، واصفة إياها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي” وميثاق الأمم المتحدة.



وهدد ترامب أمس الأحد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تبرم اتفاقا مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.



وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، كتب سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن طهران “تحذر بشدة من أي مغامرة عسكرية، وسترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة أو وكيلها، النظام الإسرائيلي، ضد سيادتها أو سلامة أراضيها أو مصالحها الوطنية”.