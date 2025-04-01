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نتانياهو يعلن الرجوع عن خياره لمنصب رئيس الشاباك
أخبار دولية
2025-04-01 | 01:45
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نتانياهو يعلن الرجوع عن خياره لمنصب رئيس الشاباك
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء الرجوع عن قراره تسمية قائد البحرية الأسبق نائب الأميرال إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك).
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن "رئيس الوزراء شكر نائب الأميرال شارفيت على استجابته لنداء الواجب لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين".
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