الإتحاد الأوروبي: مستعدون للرد على الرسوم الجمركية الأميركية

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على الرسوم الجمركية الأميركية بتدابير مضادة قوية إذا لزم الأمر.وقالت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "هدفنا التوصل إلى حل عبر التفاوض. لكننا سنحمي مصالحنا وشعوبنا وشركاتنا بالتأكيد إذا لزم الأمر".وأضافت: "لا نسعى بالضرورة إلى الرد بالمثل. ولكن إذا كان الأمر ضروريًا، فلدينا خطة قوية للرد وسنستخدمها".