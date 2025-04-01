وزيرة الخارجية الألمانية من كييف : بوتين يراهن على عامل الوقت

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لدى وصولها كييف الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "يراهن على عامل الوقت" في المفاوضات بشأن حرب أوكرانيا.



وقالت بيربوك في بيان نشرته وزارتها إن "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار فوري. بوتين هو من يراهن على عامل الوقت ولا يريد السلام ويواصل حربه العدوانية في انتهاك للقانون الدولي".



وقالت خلال زيارتها التاسعة لأوكرانيا منذ بدء الحرب إن بوتين "يتظاهر بالاستعداد للتفاوض، لكنه لا يحيد قيد أنملة عن أهدافه".



في 11 آذار اتفقت أوكرانيا، التي يواجه جيشها صعوبات على خط المواجهة، والولايات المتحدة على خطة لوقف إطلاق نار لثلاثين يوما مع روسيا. لكن بوتين رفض المقترح الأميركي وصعّد لهجته بشأن رغبة موسكو في تنصيب قيادة جديدة في أوكرانيا.