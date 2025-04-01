روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة بنية تحتية للطاقة رغم إتفاق على عدم إستهدافها

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أوكرانيا بمهاجمة البنية التحتية الروسية للطاقة مرتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رغم توصل موسكو وكييف إلى اتفاق بوساطة أميركية ينص على عدم استهدف منشآت الطاقة في البلدين.وقالت الوزارة إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا ضربت محطات كهرباء فرعية في منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا وفي منطقة بيلغورود جنوب روسيا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن السكان.ولم يرد أي تعليق بعد من أوكرانيا التي تتهم روسيًا أيضا بانتهاك الاتفاق. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير.