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مارين لوبن طالبت بجلسة استئناف سريعة واكدت أنّها لن تترك السياسة

أخبار دولية
2025-04-01 | 07:02
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مارين لوبن طالبت بجلسة استئناف سريعة واكدت أنّها لن تترك السياسة
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مارين لوبن طالبت بجلسة استئناف سريعة واكدت أنّها لن تترك السياسة

طلبت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن التي حُكم عليها بمنعها من الترشح لخمس سنوات٬ "بعقد جلسة استئناف قضائية سريعا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان 2027".


واشارت في حديث لقناة "تي إف 1" الفرنسية الى ان "هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي٬ أنا أحارب الظلم منذ 30 عاما، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية"، مؤكدة أنها "لن تترك الحياة السياسية بأي حال".


وفي وقت سابق اليوم حكمت محكمة الجنح في العاصمة الفرنسية باريس بمنع زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتشدّد مارين لوبان من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات وهذا يعني أنها لن تتمكن من المنافسة في انتخابات 2027، كما حُكم على لوبان بالسجن اربع سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.

وبعد أن غادرت لوبن قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على "دورها المركزي" في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من "إخلال بالنظام العام والأداء الديموقراطي".

ويأتي ذلك بعد أن دان القضاء الفرنسي مارين لوبان باختلاس أموال عامة، مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها.

وقدرت محكمة فرنسية الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو، معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب".

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