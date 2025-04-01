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كييف تريد التوصل مع واشنطن إلى اتفاق "مقبول للطرفين" بشأن المعادن

أخبار دولية
2025-04-01 | 06:23
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كييف تريد التوصل مع واشنطن إلى اتفاق &quot;مقبول للطرفين&quot; بشأن المعادن
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كييف تريد التوصل مع واشنطن إلى اتفاق "مقبول للطرفين" بشأن المعادن

أعلنت أوكرانيا أن محادثات جديدة تجري بين كييف وواشنطن بشأن اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية مقابل الحصول على الدعم الأميركي.
     
وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيغا خلال مؤتمر صحافي: "من المهم على الدوام تعزيز وجود الشركات الأميركية في أوكرانيا".

وأضاف: "إنها عملية جارية، وسنعمل مع زملائنا الأميركيين من أجل التوصل إلى نص مقبول للطرفين للتوقيع عليه".

أخبار دولية

كييف

واشنطن

المعادن

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