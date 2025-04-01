الكرملين: روسيا تواصل حوارها مع الولايات المتحدة

أعلن الكرملين أن روسيا تواصل حوارها مع الولايات المتحدة وسط تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي إذا لم تعمل موسكو على إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وردا على سؤال حول تصريحات ترامب الأخيرة بشأن رغبته في أن يعقد بوتين صفقة بشأن أوكرانيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "نواصل اتصالاتنا مع الجانب الأميركي. الموضوع معقد للغاية. إن الجوهر الذي نناقشه والمتعلق بالتسوية الأوكرانية معقد للغاية. وهذا يتطلب الكثير من الجهد الإضافي".

وكان ترامب أعلن هذا الأسبوع أنه "غاضب" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال للصحفيين الاثنين إنه يريد أن يرى زعيم الكرملين يبرم اتفاقا لوقف الصراع الشامل الذي دخل عامه الرابع الآن. وأضاف في البيت الأبيض: "أريد أن أراه يعقد اتفاقا حتى نمنع مقتل الجنود الروس والجنود الأوكرانيين وغيرهم. أريد أن أتأكد من أنه ماض في الأمر، وأعتقد أنه سيفعل ذلك".



وقبل يوم، أكد ترامب لشبكة إن.بي.سي نيوز أنه غاضب للغاية بعد أن انتقد بوتين الأسبوع الماضي مصداقية قيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأنه سيدرس فرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل اتفاق السلام مع أوكرانيا.