يسرائيل كاتس: إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية المحتلة، خلال جولة له في المنطقة برفقة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.



وقال كاتس في بيان مصور إلى جانب سموتريتش، مستخدما التسمية التي تطلقها إسرائيل على الضفة الغربية: "كما نسحق "الإرهاب" الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".

من جهته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص.



وقال مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية: "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة ... لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية"، متحدثا عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة.