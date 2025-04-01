ضربة روسية تحرم 45 ألف شخص من الكهرباء في خيرسون

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أن ضربة روسية استهدفت مدينة خيرسون في جنوب البلاد صباح الثلاثاء، حرمت 45 ألف شخص من الكهرباء، متهما موسكو بـ"انتهاك" اتفاق الهدنة المحدودة مرة أخرى.



وقال الوزير إن "روسيا تواصل انتهاك هذا الاتفاق"، في إشارة إلى التسوية الهشة التي أعلنتها واشنطن الأسبوع الماضي بعد محادثات منفصلة بين كييف وموسكو.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الليتواني: "هذا الصباح، أدت ضربة روسية أخرى إلى تضرر محطة للطاقة في خيرسون، مما أدى إلى حرمان 45 ألف شخص من الكهرباء".



وبعد مفاوضات منفصلة مع الأوكرانيين والروس استمرت أياما عدة، أصدرت الولايات المتحدة بيانين منفصلين الأسبوع الماضي بشأن وقف الضربات على منشآت الطاقة. لكن لم يتم ذكر أي تاريخ ولا أي شروط في هذا الصدد.



وتتبادل كييف وموسكو منذ ذلك الحين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.



من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية مجددا الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية هاجمت منشآت للطاقة في منطقة بيلغورود الحدودية.