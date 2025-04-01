حصيلة الزلزال في بورما ترتفع إلى 2719 قتيلا

أعلن رئيس المجلس العسكري في بورما أن حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 2700 قتيل وأكثر من 4500 جريح.



وكشف مين أونغ هلاينغ أنّه تمّ تأكيد مقتل 2719 شخصا، مشيرا الى أن 441 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي ضرب البلاد الجمعة.