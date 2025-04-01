الجيش الأميركيّ يؤكد العثور على جثة الجندي الرابع المفقود في ليتوانيا

أعلن الجيش الأميركيّ العثور على جثة جندي رابع فقد أثره في ليتوانيا، غداة العثور على جثث رفاقه الثلاثة الآخرين.

والاثنين، عُثر على جثث الجنود بعدما انتشل المنقذون المركبة المدرعة التي كانوا يستقلونها من مستنقع.

وأكّد بيان الجيش الأميركيّ "العثور على الجندي الرابع في الجيش الأميركيّ… ميتا في بابراد في ليتوانيا، بعد ظهر الأول من نيسان”.

ولفت إلى أنّ "هوية الجندي حجبت في انتظار إخطار عائلته".

ولم يحدد الجيش مكان العثور على الجندي.

وأعربت وزارة الدفاع الليتوانية عن "حزنها العميق" للوفيات وقالت على إكس "نقدم تعازينا لعائلات الجنود الأربعة الذين فقدوا في هذا الحادث المأسوي ونشكر كل من شارك في جهود البحث".

وشكر وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث "رجال الإنقاذ الشجعان" على جهودهم للعثور على الجنود.

وقال على إكس "إن عملية الإنقاذ تمت بسرعة وتصميم واحترام عميق للجنود الذين لاقوا حتفهم".