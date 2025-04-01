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صحيفة نيكي اليابانية: السعودية ستشارك في محادثات لشراء مقاتلات يابانية من الجيل الجديد

أخبار دولية
2025-04-01 | 13:42
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صحيفة نيكي اليابانية: السعودية ستشارك في محادثات لشراء مقاتلات يابانية من الجيل الجديد
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صحيفة نيكي اليابانية: السعودية ستشارك في محادثات لشراء مقاتلات يابانية من الجيل الجديد

كشفت صحيفة نيكي اليابانية أن السعودية ستشارك في محادثات لشراء مقاتلات يابانية من الجيل الجديد.

وذكرت أن طوكيو ترتب لمحادثات في أيار مع مسؤولين بقطاع الدفاع من السعودية وبريطانيا وإيطاليا.

وأفادت الصحيفة بأن السعودية تدرس شراء معدات والمساهمة بأموال في تطوير الطائرات كدولة شريكة.

أخبار دولية

السعودية

مقاتلات يابانية

طوكيو

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