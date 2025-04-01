البيت الأبيض يدعو إلى "الحفاظ على السلام" في ظل المناورات العسكرية الصينية في محيط تايوان

دعا البيت الأبيض إلى "الحفاظ على السلام" عقب مناورات عسكرية واسعة النطاق أجرتها الصين في محيط تايوان، مؤكدا أنّ واشنطن تعارض أي "محاولات أحادية الجانب" لتغيير وضع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يؤكد أهمية الحفاظ على السلام في مضيق تايوان"، مشدّدة على "معارضة الولايات المتحدة لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو بالإكراه".