الجيش الجزائري أسقط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش أسقط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة" بعد انتهاكها المجال الجوي للبلاد.وأفادت الوزارة في بيان، بأن الجيش أسقط الطائرة المسيرة في وقت مبكر اليوم قرب بلدة تين زاوتين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.