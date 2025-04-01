وزيرة الخارجية الألمانية: بوتين يراهن على عامل الوقت

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لدى وصولها إلى كييف، الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بأنه "يراهن على عامل الوقت" في المفاوضات بشأن حرب أوكرانيا.

وقالت بيربوك في بيان نشرته وزارتها إنّ "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار فوري. بوتين هو من يراهن على عامل الوقت ولا يريد السلام ويواصل حربه العدوانية في انتهاك للقانون الدولي".

وأضافت أنّ بوتين "يتظاهر بالاستعداد للتفاوض، لكنه لا يحيد قيد أنملة عن أهدافه".

ولفتت بيربوك خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الأوكرانيّ أندري سيبيغا، إلى “أنّ بوتين يتهرب من المفاوضات ويواصل حربه العدوانية المخالفة للقانون الدولي ويكثف هجماته على منازل”.

ويوم وصول الوفد الألمانيّ، أدت ضربة روسية على مدينة خيرسون في جنوب البلاد إلى انقطاع الكهرباء عن 45 ألف منزل.

واتهم سبيغا موسكو بـ"انتهاك" اتفاق الهدنة المحدودة مرة أخرى.

على صعيد آخر، أعلن سبيغا أن محادثات جديدة تجري بين كييف وواشنطن بشأن اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية مقابل الحصول على الدعم الأميركي.

وقال خلال مؤتمر صحافيّ: "من المهم على الدوام تعزيز وجود الشركات الأميركية في أوكرانيا" مضيفا "إنها عملية جارية، وسنعمل مع زملائنا الأميركيين من أجل التوصل إلى نص مقبول للطرفين لتوقيعه".

وتزور بيربوك كييف للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الذي قلب العلاقات الأميركية الأوروبية رأسا على عقب بتواصله مع روسيا سعيا لإنهاء النزاع، متجاوزا القادة الأوروبيين.