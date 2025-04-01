الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة الخارجية الألمانية: بوتين يراهن على عامل الوقت

أخبار دولية
2025-04-01 | 14:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة الخارجية الألمانية: بوتين يراهن على عامل الوقت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزيرة الخارجية الألمانية: بوتين يراهن على عامل الوقت

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لدى وصولها إلى كييف، الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بأنه "يراهن على عامل الوقت" في المفاوضات بشأن حرب أوكرانيا.

     

وقالت بيربوك في بيان نشرته وزارتها إنّ "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار فوري. بوتين هو من يراهن على عامل الوقت ولا يريد السلام ويواصل حربه العدوانية في انتهاك للقانون الدولي". 

     

وأضافت أنّ بوتين "يتظاهر بالاستعداد للتفاوض، لكنه لا يحيد قيد أنملة عن أهدافه".

 

ولفتت بيربوك خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الأوكرانيّ أندري سيبيغا، إلى “أنّ بوتين يتهرب من المفاوضات ويواصل حربه العدوانية المخالفة للقانون الدولي ويكثف هجماته على منازل”.

     

ويوم وصول الوفد الألمانيّ، أدت ضربة روسية على مدينة خيرسون في جنوب البلاد إلى انقطاع الكهرباء عن 45 ألف منزل.

     

واتهم سبيغا موسكو بـ"انتهاك" اتفاق الهدنة المحدودة مرة أخرى.

     

على صعيد آخر، أعلن سبيغا أن محادثات جديدة تجري بين كييف وواشنطن بشأن اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية مقابل الحصول على الدعم الأميركي.

     

وقال خلال مؤتمر صحافيّ: "من المهم على الدوام تعزيز وجود الشركات الأميركية في أوكرانيا" مضيفا "إنها عملية جارية، وسنعمل مع زملائنا الأميركيين من أجل التوصل إلى نص مقبول للطرفين لتوقيعه".

     

وتزور بيربوك كييف للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الذي قلب العلاقات الأميركية الأوروبية رأسا على عقب بتواصله مع روسيا سعيا لإنهاء النزاع، متجاوزا القادة الأوروبيين.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الخارجية

الألمانية:

بوتين

يراهن

الوقت

LBCI التالي
الإتحاد الأوروبي: مستعدون للرد على الرسوم الجمركية الأميركية
نتانياهو يعلن الرجوع عن خياره لمنصب رئيس الشاباك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:44

وزيرة الخارجية الألمانية من كييف : بوتين يراهن على عامل الوقت

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-03

وزيرة الخارجية الألمانية: يجب إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-12

وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى الرياض لحضور المؤتمر الإقليمي مع وزير الخارجية السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-31

بوتين يراهن على عودة الغاز الروسي لأوروبا بثمن أميركي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:43

الولايات المتحدة توافق على بيع الفيليبين مقاتلات

LBCI
أخبار دولية
14:52

زيلينسكي يدعو واشنطن إلى تشديد العقوبات على موسكو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ترامب حدد للمرة الأولى لغة رسمية لأميركا

LBCI
أخبار دولية
13:51

الجيش الجزائري أسقط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:04

تعليقًا على الغارة الاسرائيلية..الرئيس بري: محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لإغتيال القرار الاممي ونسف الآلية التنفيذية له

LBCI
أخبار لبنان
13:26

أمين شرّي استنكر المواقف التي تبرر للاحتلال الإسرائيلي جرائمه... وهذا ما قاله للـLBCI

LBCI
فنّ
2025-03-03

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها: "يا أميرتي" (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أمسية موسيقية تجمع بين الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية والمغنية جاهدة وهبة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ترامب حدد للمرة الأولى لغة رسمية لأميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

يوتيوب… من موقع لمشاركة الفيديوهات إلى منصة عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من الهند إلى لبنان... رسامة مفريان جديد للسريان الارثوذكس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أمسية موسيقية تجمع بين الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق-عربية والمغنية جاهدة وهبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

عائلة برنامج "أكرم من مين"... هذا ما عاشه الفريق في الكواليس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إيران تهدد أميركا والعكس صحيح... وترفض الجلوس مع واشنطن على طاولة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

رضى متفاوت للأقليات السورية عن تشكيلة الحكومة... وقلق اسرائيليّ من التحركات التركية في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
13:30

باسيل: حزب الله ضعف أمام إسرائيل لكنه لا يزال قويا في الداخل

LBCI
أخبار لبنان
13:26

أمين شرّي استنكر المواقف التي تبرر للاحتلال الإسرائيلي جرائمه... وهذا ما قاله للـLBCI

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
00:18

بعد الغارة على الضاحية الجنوبية...الرئيس عون: إنذار خطير..

LBCI
أخبار لبنان
02:45

مصدر مقرب من حزب الله لـ"أ.ف.ب": الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب حسن بدير

LBCI
أخبار لبنان
04:20

عمار: حزب الله استعاد كامل قوته وعافيته... و"للصبر حدود"

LBCI
أمن وقضاء
23:30

أدرعي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس لتنفيذ عملية خطيرة ضد الإسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
05:20

أدرعي: قتلنا حسن بدير العنصر في الوحدة 3900 التابعة لحزب الله وفيلق القدس

LBCI
أمن وقضاء
06:04

تعليقًا على الغارة الاسرائيلية..الرئيس بري: محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لإغتيال القرار الاممي ونسف الآلية التنفيذية له

LBCI
خبر عاجل
02:29

مصدر مقرب من حزب الله لـ "أ.ف.ب" يقول إن الغارة الإسرائيلية استهدفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب

LBCI
حال الطقس
02:07

طقس متقلّب مغبرّ ودافئ...واحتمال أمطار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More