زيلينسكي يدعو واشنطن إلى تشديد العقوبات على موسكو

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، متهما الأخيرة بـ"انتهاك" ما تعهدت به في مباحثات منفصلة أجراها الطرفان مع مسؤولين أميركيين في السعودية، لتحييد منشآت الطاقة في الحرب.

وأعرب زيلينسكي عن اعتقاده بوصولهم الى مرحلة زيادة تأثير العقوبات.

وقال: “لأنني أعتقد أن الروس ينتهكون ما وعدوا الولايات المتحدة به، أقله ما أبلغتنا به أميركا وقالته علنا”.

وأمل في أن الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لديه كل الوسائل الملائمة لزيادة ضغط العقوبات على الجانب الروسيّ.