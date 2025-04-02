الحوثيون: أربعة قتلى في غارات أميركية على الحديدة

أعلن الحوثيون في اليمن حصيلة جديدة بلغت أربعة قتلى وثلاثة جرحى جراء غارات جوية أميركية استهدفت محافظة الحُديدة.



وأفاد أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأميركي الذي استهدف مبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية محافظة الحديدة مساء الثلاثاء 1 نيسان 2025م إلى 4 شهداء و3 جرحى فى حصيلة غير نهائية".



وأتى هذا البيان بعيد إعلان وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنّ غارات أميركية استهدفت ليل الثلاثاء مواقع عدة تقع تحت سيطرة الحوثيين، ببينها خصوصا بنى تحتية للمياه في محافظة الحديدة.



كما استهدفت ثلاث غارات، وفق المصادر نفسها، محافظة حجة (شمال غرب)، وثلاث غارات أخرى معقل الحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد.



من جهتها، لم تؤكد الولايات المتّحدة شنّها هذه الضربات.