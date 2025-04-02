الصين تطلق مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان

أطلقت الصين مناورات عسكرية جديدة واسعة النطاق في مضيق تايوان، غداة إجرائها تدريبات عسكرية تضمّنت محاكاة لفرض حصار على الجزيرة التي تطالب بها بكين.

وقال المتحدث باسم قيادة القطاع الشرقيّ في الجيش الصينيّ، شي يي، إنّ هذه التدريبات الجديدة تهدف إلى "اختبار قدرات القوات في مجال تنظيم المناطق والسيطرة عليها، وفرض عمليات حصار ومراقبة مشتركة، وشنّ ضربات دقيقة على أهداف رئيسية".

وأضاف أنّ هذه المناورات تجري في وسط المضيق وجنوبه، وهي منطقة عبور رئيسية للنقل البحري العالمي.

ولم يُعلن عن هذه التدريبات الجديدة، مسبقًا، وتأتي بعيد أيام من قيام وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث بجولة آسيوية أكّد خلالها أنّ بلاده ستضمن "الردع" في مضيق تايوان.

والمناورات الجديدة التي أطلقت عليها بكين اسم "رعد في المضيق- 2025A"، شملت "إطلاق ذخيرة حيّة بعيدة المدى" و"ضربات دقيقة على أهداف تحاكي موانئ رئيسية ومنشآت للطاقة".

بالمقابل، أكّدت وزارة الدفاع التايوانية أنّ هذه التدريبات العسكرية بدأت، دون مزيد من التفاصيل.

وحذّرت الولايات المتّحدة من أنّ الصين "تُعرّض للخطر" الأمن الإقليميّ بإجرائها تدريبات عسكرية في مضيق تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ الأنشطة العسكرية "العدوانية" التي تقوم بها الصين وخطابها تجاه تايوان "لا يؤدّيان إلا إلى تفاقم التوترات وتعريض أمن المنطقة وازدهار العالم للخطر".