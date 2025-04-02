مرشح ترامب لمنصب السفير في لندن يتعهّد بإقناع البريطانيين باستئناف صادرات الأسلحة لإسرائيل

تعهّد مرشّح الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتّحدة في بريطانيا وارن ستيفنز بالسعي لإقناع المملكة المتّحدة بالتراجع عن تعليقها الجزئيّ لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وهو قرار اتّخذته لندن بسبب مخاوف في شأن القانون الإنسانيّ الدوليّ.

وقال ستيفنز، وهو مصرفي وأحد المتبرّعين للحملة الانتخابية لترامب، إنّه "حائر بعض الشيء" في شأن قرار رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر، تعليق صادرات بعض الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف ستيفنز خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركيّ لتثبيت تعيينه في المنصب إنّ "ما قرأته عن هذا الأمر، أي أنّ المملكة المتّحدة أوقفت بعض شحناتها إلى إسرائيل، هو حتما أمر مثير للقلق".