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مقتل شخص وإصابة 10 بغارات روسية بمسيّرات على أوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-02 | 02:27
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مقتل شخص وإصابة 10 بغارات روسية بمسيّرات على أوكرانيا
أسفرت ضربات روسية بمسيّرات على زابوريجيا وخاركيف في شرق أوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون.
وأعلن الحاكم العسكري لزابوريجيا إيفان فيدوروف على تلغرام، أن رجلا يبلغ 45 عاما قتل فيما أصيب آخر يبلغ 44 عاما وامرأة تبلغ 39 عاما جراء "هجوم طائرة مسيّرة معادية" على سيارات كانت متوقفة أمام منزل في المنطقة.
وفي خاركيف، القريبة من الحدود الروسية، أفاد رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف بإصابة ثمانية أشخاص في ما قال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تلغرام إنه "هجوم ضخم بمسيّرات معادية".
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت ودمرت 93 مسيّرة أوكرانية ليل الثلاثاء الأربعاء معظمها فوق منطقة كورسك. فيما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ليل الثلاثاء أن روسيا شنت 72 ضربة وأطلقت 646 "طائرة مسيرّة" على الأراضي الأوكرانية منذ بداية اليوم.
أخبار دولية
أوكرانيا
زابوريجيا
خاركيف
غارات روسية
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