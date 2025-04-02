زيلينسكي يندد بضربات روسية "متعمدة" على منشآت الطاقة الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تشن هجمات "متعمدة" على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا، داعيا حلفاءه إلى زيادة الضغط على موسكو لوقف غزوها.



وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: "جولة أخرى من الضربات المتعمدة وإلحاق ضرر بمنشآت طاقة... ضربت طائرة مسيّرة محطة فرعية في منطقة سومي، وتضرر خط كهرباء بنيران المدفعية في نيكوبول بمنطقة دنيبرو"، مشيرا الى أن الضربات حرمت الآلاف من الكهرباء.