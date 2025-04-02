أكسيوس: ترامب يدرس بجدية عرض إيران بإجراء محادثات نووية غير مباشرة

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن البيت الأبيض يدرس بجدية اقتراح إيران بإجراء محادثات نووية غير مباشرة وذلك في وقت تزيد فيه واشنطن بشكل كبير عدد القوات الأميركية في الشرق الأوسط تحسبا لاختيار الرئيس دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية.