16 شهيدا في غارة إسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني أن 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال إستشهدوا إثر غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي واستهدفت مبنى يضم عيادة طبية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لفرانس برس إنه "تم نقل 16 شهيدا على الأقل بينهم 9 أطفال وعشرات المصابين جراء غارة جوية شنها الاحتلال على عيادة تابعة للأونروا في مخيم جباليا".



وأضاف أن "تحولت أجساد الشهداء إلى أشلاء"، مشيرا الى أن المبنى الذي "يأوي عشرات النازحين أصيب بدمار كبير واشتعل فيه حريق هائل".