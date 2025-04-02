الكرملين يرجح إمكان إرسال موفد روسي إلى واشنطن هذا الأسبوع

أعلن الكرملين أن المفاوض الروسي كيريل دميترييف قد يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع، فيما أوردت وسيلة إعلام أميركية أنه من المتوقع أن يصل إلى واشنطن للقاء ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية: "نعم، أؤكد ذلك. قد تكون زيارة مماثلة ممكنة. نواصل محادثاتنا مع الأميركيين"، رافضا الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.