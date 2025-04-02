بن غفير يزور باحة المسجد الأقصى

زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير صباحا، الحرم القدسي الشريف في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما قال المتحدث باسمه لوكالة فرانس برس.



وهذه الزيارة الأولى لبن غفير منذ عودته في 19 آذار إلى حكومة بنيامين نتانياهو التي انسحب منها في 19 كانون الثاني احتجاجا على وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة.



ومنذ تشكيل الحكومة في أواخر 2022، زار بن غفير المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس مرات عدة، مثيرا في كل مرة احتجاجا دوليا.