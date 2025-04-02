المكسيك لن تردّ بمبدأ "العين بالعين والسن بالسن" على رسوم ترامب الجمركية

أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها لا تنوي اتباع استراتيجية "العين بالعين والسن بالسن" تجاه الولايات المتحدة، وذلك عشية رسوم جمركية جديدة يعتزم نظيرها الأميركي دونالد ترامب فرضها.

وعلى غرار سائر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فإنّ المكسيك تحبس أنفاسها لمعرفة ما ستكون عليه التعرفات الجمركية الجديدة التي يعتزم ترامب فرضها الأربعاء.

ويتوقع أن يعلن ترامب فرض رسوم جمركية "متبادلة" الأربعاء، أي قبل يوم من بدء سريان رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات المصنوعة خارج البلاد وعلى قطع الغيار المستخدمة في المركبات التي يتم تجميعها في الولايات المتحدة.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحافيّ: "نحن لا نؤمن بمبدأ العين بالعين والسن بالسن لأنه يؤدي دائما إلى وضع سيئ".

وأضافت: "بالتأكيد، يتم اتخاذ تدابير (في المكسيك) لأن هناك تدابير يتم اتخاذها في الجانب الآخر، لكنّ الحوار يجب أن يستمر".

وكانت المكسيك وعدت بـ"ردّ شامل" على الرسوم الجمركية العقابية الأميركية، مع بقائها منفتحة على الحوار.

وأشارت شينباوم إلى أن حكومتها ستنتظر تفاصيل إعلان ترامب الأربعاء للردّ عليه بشكل مناسب.