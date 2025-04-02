السناتور الديموقراطيّ كوري بوكر حطّم الرقم القياسيّ لأطول خطاب في مجلس الشيوخ الأميركيّ

حطّم السناتور الديموقراطيّ كوري بوكر الرقم القياسيّ لأطول خطاب في مجلس الشيوخ الأميركيّ، بعدما تحدّث من دون انقطاع لأكثر من 24 ساعة و18 دقيقة ضدّ سياسات الرئيس الجمهوريّ دونالد ترامب.

وألقى السناتور عن ولاية نيوجيرسي خطابه الماراثوني واقفا أمام المنصة من دون أيّ استراحة، ولا حتى للذهاب إلى الحمّام، وذلك كي يتمكن من الاستمرار في الكلام عملًا بقواعد المجلس.

وقد نجح تاليا في تخطّي الرقم القياسيّ، الذي سجّله في 1957 السناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية ستروم ثورموند، الذي كان مؤيّدًا للفصل العنصريّ ومعارضًا لإقرار قانون الحقوق المدنية التاريخيّ.