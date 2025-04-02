حماس: زيارة بن غفير للمسجد الأقصى "تصعيد خطير"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن زيارة الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى هي "استفزاز وتصعيد خطير، يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني".



ونددت الحركة في بيان، "باقتحام الوزير الفاشي باحات المسجد الأقصى" الذي قالت إنه يندرج في إطار مساعي حكومة "مجرم الحرب بنيامين نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة".