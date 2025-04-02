الاتحاد الأوروبي: سنرد على رسوم ترامب الجمركية في الوقت المناسب

أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للصحفيين أن رد التكتل على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة مضادة سيأتي في الوقت المناسب.



ومن المقرر أن يعلن ترامب في وقت لاحق اليوم عن خطة لفرض رسوم جمركية مضادة على شركاء تجاريين عالميين.