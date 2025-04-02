الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مقاتلين من حماس في مبنى تابع للأمم المتحدة بشمال قطاع غزة



أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة مستهدفا مقاتلين من حركة حماس في مبنى تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.



وأفاد الجيش في بيان أنه "ضرب عناصر من حماس في منطقة جباليا" كانوا "يختبئون في مركز قيادة"، فيما أكد متحدث عسكري ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أن الضربة استهدفت مبنى للأونروا يؤوي "عيادة".