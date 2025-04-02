بريطانيا تعلن عدم تأييدها توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أعلن مساعد وزير الخارجية البريطاني هاميش فالكونر الأربعاء أن المملكة المتحدة "لا تؤيد" توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، معربًا عن "قلقه العميق" إزاء استئناف القصف المكثف على القطاع.



وقال فالكونر إن "المملكة المتحدة لا تؤيد توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية". وأضاف: "استمرار القتال وإراقة الدماء ليس في مصلحة أحد. على جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، احترام القانون الإنساني الدولي".