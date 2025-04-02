السعودية تدين بأشد العبارات اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

دانت السعودية "بأشد العبارات اقتحام" الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الحرم القدسي.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة الرياض "بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه"، مجددة "استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى".