فرنسا: المواجهة العسكرية تبدو حتمية حال عدم التوصل لاتفاق نووي إيراني جديد

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن فرص التوصل إلى اتفاق جديد لكبح البرنامج النووي الإيراني محدودة، مشيراً إلى أن المواجهة العسكرية تبدو "شبه حتمية" حال تعذر تحقيق ذلك.وقال الوزير في جلسة بالبرلمان: "لم يتبق سوى بضعة أشهر حتى انتهاء أمد هذا الاتفاق" في إشارة للاتفاق النووي الإيراني السابق الموقع في 2015.وأضاف: "في حال الفشل، ستبدو المواجهة العسكرية شبه حتمية".ولفت بارو الى أن الاتحاد الأوروبي سيقر خلال الأسابيع المقبلة عقوبات جديدة على إيران مرتبطة باحتجاز مواطنين أجانب في الجمهورية الإسلامية.