بوليتيكو: ترامب يخبر دائرته المقربة بأن ماسك سيترك قريبا منصبه الحكومي

ذكرت بوليتيكو نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قال لأعضاء في إدارته ومقربين إن حليفه الملياردير إيلون ماسك سيتنحى قريبا عن منصبه الحكومي.



وكلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود خفض الإنفاق الحكومي وتفكيك وكالات حكومية عدة في منصب حكومي خاص.



وذكرت بوليتيكو أن ترامب وماسك قررا في الأيام القليلة الماضية أن ماسك عليه أن يعود قريبا لمباشرة أعمال شركاته.