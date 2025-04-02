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الولايات المتحدة تعزز الوجود العسكري في الشرق الاوسط...

أخبار دولية
2025-04-02 | 13:13
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الولايات المتحدة تعزز الوجود العسكري في الشرق الاوسط...
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الولايات المتحدة تعزز الوجود العسكري في الشرق الاوسط...

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