باريس تعول على "تحقيق نتائج" ملموسة في التعاون مع الجزائر

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي يزور الجزائر الأحد أن على فرنسا الافادة من النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون "لتحقيق نتائج" في الملفات المتعلقة بالهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.



وقال بارو إن "المكالمة التي جرت بين الرئيسين الاثنين الماضي أفسحت مجالًا دبلوماسيًا بهدف حل (هذه الأزمة). هذا المجال، سنستفيد منه لأنه من مصلحة فرنسا والفرنسيين أن يتم تحقيق نتائج في مجال التعاون المتعلق بالهجرة، التعاون القضائي، التعاون الأمني، التعاون الاقتصادي".



وأضاف انه "تم وضع المبادىء حول كل من هذه المواضيع... ومن واجبنا الآن تنفيذها، وتفعيلها"، مشددًا على أن "ذلك سيكون هو هدف زيارتي إلى الجزائر الأحد المقبل".



وأشار بارو الى أن باريس لن تنسى "صالح" الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال "المسجون دون مبرر في الجزائر منذ أشهر".



وأكد الرئيسان الفرنسي والجزائري في اتصال هاتفي الاثنين أن العلاقات بين بلديهما عادت إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة، مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.