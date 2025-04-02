البيت الأبيض: والتز لم يستخدم بريده الشخصي في إرسال مواد سرية

أوضح البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز تلقى رسائل بريد إلكتروني عبر حسابه الشخصي على البريد الإلكتروني، لكنه لم يستخدم هذا الحساب قط لإرسال مواد سرية، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن والتز وأعضاء آخرين في مجلس الأمن القومي استخدموا بريد جيميل في العمل الحكومي.



وقالت الصحيفة أمس الثلاثاء إن والتز وآخرين من أعضاء مجلس الأمن القومي استخدموا خدمة البريد الإلكتروني التجاري المملوكة لشركة ألفابت في العمل الحكومي، وذلك بعد أسبوع من تعرض ممارسات أمنية لإدارة ترامب لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد استخدامها لتطبيق الرسائل سيغنال في تنسيق عمل عسكري في اليمن.



وذكرت الصحيفة أن أحد مساعدي والتز استخدم بريد جيميل في تبادل معلومات متعلقة بمواقع عسكرية حساسة وأنظمة أسلحة قوية مرتبطة بصراع مستمر لم تحدده، مستندةً في ذلك على وثائق اطلعت عليها ومقابلات مع ثلاثة مسؤولين أميركيين.



وأشارت الصحيفة إلى أن والتز كان لديه معلومات أقل حساسية، لكن ما زال من الممكن استغلالها، أُرسلت إلى بريده الإلكتروني الشخصي، تضمنت جدول أعماله ووثائق عمل أخرى.



وقال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، حين سئل عن التقرير: "تلقى والتز رسائل بريد إلكتروني ودعوات خاصة بجدول الأعمال من جهات اتصال قديمة على بريده الإلكتروني الشخصي".



وأضاف في بيان لرويترز أمس الثلاثاء: "لم يرسل والتز أي مواد سرية عبر حسابه الإلكتروني الشخصي أو أي منصة غير آمنة".



ولفت هيوز إلى أنه تم إبلاغ جميع موظفي مجلس الأمن القومي بأنه "لا يتعين إرسال المواد السرية إلا عبر قنوات آمنة ويتعين تسجيل أي مراسلات غير حكومية والاحتفاظ بها للامتثال لقوانين السجلات".