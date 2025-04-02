رئيسة وزراء الدنمرك تتعهد بدعم غرينلاند في مواجهة ضغوط ترامب

تعهدت رئيسة وزراء الدنمرك مته فريدريكسن بدعم غرينلاند في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ابدى اهتمامه بالاستحواذ على الجزيرة الدنمركية شبه المستقلة.وبدأت فريدريكسن زيارة للجزيرة في وقت سابق اليوم الأربعاء تستمر ثلاثة أيام بعد أقل من أسبوع من زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه. دي فانس إلى غرينلاند التي قوبلت باستقبال فاتر من السلطات في الدنمرك وغرينلاند.وقالت فريدريكسن للصحفيين في العاصمة نوك بعد وصولها بفترة وجيزة: "لن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند. غرينلاند ملك لسكان غرينلاند".وأضافت رئيسة وزراء الدنمرك أنها تريد دعم غرينلاند "في وضع صعب للغاية".