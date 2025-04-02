وسائل إعلام سورية: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف حي برزة في دمشق

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت اليوم الأربعاء محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة في العاصمة دمشق.



وشنت إسرائيل غارات جوية على سوريا لسنوات خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، مستهدفةً ما وصفتها بمنشآت عسكرية مرتبطة بإيران وعمليات نقل أسلحة من طهران إلى حزب الله اللبناني.

