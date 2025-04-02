نددت الأمم المتحدة الأربعاء بـ"حرب بلا حدود" في غزة تعقيبًا على انتشال جثث 15 مسعفًا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع الفلسطيني.وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن الأحد انتشال جثث 15 مسعفًا قتلوا في إطلاق نار إسرائيلي على سيارات إسعاف في قطاع غزة قبل ذلك بأسبوع، بينهم ثمانية من مسعفيه وستة من عناصر الدفاع المدني، وموظف في وكالة تابعة للأمم المتحدة.وروى مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال في مداخلة عبر الفيديو من دير البلح، تنسيقه مهمة الكشف عن "مقبرة جماعية" للمسعفين وعناصر الدفاع المدني.وأوضح أنهم كانوا "لا يزالون يرتدون زيهم الرسمي، ولا يزالون يرتدون القفازات، وقتلوا أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح"، مشيرًا الى أن "سيارات الإسعاف الخاصة بهم تعرضت للقصف واحدة تلو الأخرى أثناء دخولها منطقة كانت القوات الإسرائيلية تتقدم فيها".وقال: "ما يحدث هنا يتحدى الحياء ويتحدى الإنسانية ويتحدى القانون... إنها حقًا حرب بلا حدود".وأضاف: "الغارات الجوية تهز القطاع ليل نهار. والقنابل تتساقط بلا توقف، بينما تفيض المستشفيات بالإصابات الجماعية"، متحدثًا عن "حلقة لا نهائية من الدم والألم والموت. غزة فخ موت".