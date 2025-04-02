الجيش الإسرائيلي يؤكد مهاجمة قاعدتين عسكريتين وبنية تحتية في سوريا

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مهاجمة ما قال إنها قدرات عسكرية سورية في مدينة حماة وقاعدة تي.4 في حمص، إلى جانب مواقع للبنية التحتية العسكرية في العاصمة دمشق.