نتنياهو يؤكد أن قطر "ليست بلدًا عدوًا"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن قطر "ليست بلدًا عدوًا"، مدافعًا عن اثنين من مساعديه المقربين المتهمين بتلقي أموال من الدوحة للمساعدة على تجميل صورتها، في قضية باتت تعرف بـ"فضيحة قطر".



وقال نتنياهو في كلمة مصورة وزعها حزبه الليكود إن "قطر بلد معقد، ليست بلدًا سهلًا، لكنها ليست بلدًا عدوًا، ويمدحها كثيرون في إسرائيل مثل عدد من قادة المعارضة، وحتى رئيس الشاباك، رونين بار، الذي جمدت المحكمة العليا في الدولة العبرية قرار إقالته المتخذ من قبل الحكومة".