إستطلاع: تراجع معدل التأييد لترامب لأدنى مستوى منذ عودته للرئاسة

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن نسبة التأييد للرئيس الأميركي دونالد ترامب هبطت إلى 43 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ عودته إلى منصبه، مع استياء الأميركيين من تحركاته بشأن الرسوم الجمركية وطريقة تعامل إدارته مع المعلومات بشأن ضربة عسكرية في اليمن.



وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وأغلق اليوم الأربعاء انخفاض معدل القبول لأداء ترامب في الرئاسة بنقطتين مئويتين عن استطلاع أجري في الفترة من 21 إلى 23 آذار، وبأربع نقاط من نسبة التأييد البالغة 47 بالمئة التي حصل عليها بعد وقت قصير من توليه منصبه في 20 كانون الثاني.



ورأى نحو 74 بالمئة من المشاركين في استطلاع رويترز/إبسوس، بما في ذلك 91 بالمئة من الديمقراطيين و55 بالمئة من الجمهوريين، أن مناقشة خطط الهجوم على اليمن على تطبيق سيغنال أمر متهور، مقارنةً بنسبة 22 بالمئة اعتبروا أن إضافة رئيس تحرير إحدى المجلات الأميركية عن طريق الخطأ إلى المحادثة سهو غير مؤذ. وقال 70 بالمئة إن ترامب يجب أن يتحمل المسؤولية عن ذلك.