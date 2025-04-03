البيت الأبيض: الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 5 و9 نيسان

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع ستدخل حيّز التنفيذ على مرحلتين يومي 5 و9 نيسان الحالي.



وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحفيين إنّ الرسوم الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ كالآتي: في 5 نيسان في الساعة 04:01 ت غ للتعرفات البالغة نسبتها 10%، وهو الحدّ الأدنى الذي قرّر ترامب فرضه على كلّ واردات بلاده، وفي 9 نيسان في الساعة 04:01 لتلك التي تزيد عن هذا الحدّ وتستهدف خصوصا عمالقة تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.



