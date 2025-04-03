ترامب يفرض رسوما 10% على كل الواردات ونسبا أعلى على بعض الدول

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات ورسوما أعلى على بعض أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، في خطوة تذكي الحرب التجارية التي بدأها مع عودته إلى البيت الأبيض.



وقال ترامب في مراسم الإعلان عن الرسوم في حديقة الورود بالبيت الأبيض: "إنه إعلان استقلالنا".



وعرض ترامب لوحة تضمنت قائمة الرسوم الجمركية المضادة، ومنها 34 بالمئة على الصين و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، كرد على الرسوم المفروضة على السلع الأميركية.